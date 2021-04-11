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Facebook, Mark Zuckerberg’in güvenliği için 23 milyon dolar harcadı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na hazırlanan rapora göre; Facebook, geçen yıl şirketin CEO’su Mark Zuckerberg'in güvenliği için 23 milyon dolardan fazla para harcadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:07, 11/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook, Mark Zuckerberg’in güvenliği için 23 milyon dolar harcadı

Yıllık şirket incelemesine göre Mark Zuckerberg'e yönelik bazı tehditlerin belirlenmesiyle Facebook'un CEO'sunun güvenliği de önceliklendirilmiş oldu. Sosyal medya devinin yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin üst seviyede olmasının nedeni şu sözlerle açıklandı: “O, Facebook ile eş değer ve sonuç olarak da, şirketimizle ilgili olumsuz duygular doğrudan Mark Zuckerberg ile ilişkilendirilir.”

Şirketin güvenlik programları yıllık olarak gözden geçirdiğinde; Zuckerberg ve ailesinin koruma maliyetlerinin 2020’de COVID-19 seyahat protokolleri ve 2020 ABD seçim sezonunda artan güvenlik riski gerekçesiyle arttığı belirtildi.

Facebook, 26 Mayıs'taki hissedarlar toplantısında çalışan olmayan yöneticilere kişisel güvenlik sağlamak için bir teklif sunacağını da söyledi. Bu önlemin özellikle Amerika'daki seçim döneminde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle alındığı belirtildi.

Facebook COO'su Sheryl Sandberd yakın zamanda, Kongre Binası'na yapılan saldırılarda isyancıların, Facebook’taki özel grupları aylarca kullandığını kabul etmişti.

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