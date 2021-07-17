Facebook Messenger, emojileri seslendiriyor

Sosyal medya platformu yeni özelliğini “Soundmojis” olarak adlandırıyor. Soundmojis ile beraber kullanıcılar gönderilen emojilere uygun ses efekti alıyor. Örneğin kahkaha atan emojide gülen sesler, alkış da alkışlayan insanların sesleri geliyor.

Kullanıcılar, sesli emojileri kullanabilmek için Messenger’da gülen yüz simgesini ve ardından hoparlör simgesini seçerek Soundmojis’i bulabilir.

Henüz, kaç emojinin Soundmojis’e dönüştürüldüğü net değil, ancak el çırpma, ağlama, kahkaha gibi yaygın olarak kullanılan ifadelere artık eşlik eden ses efektleri var.

Ayrıca, Facebook Soundmojis’e ses klipleri de ekledi. Kullanıcılar, sevilen sitcom Brooklyn Nine-Nine’dan kısa diyalog parçaları da paylaşabilecekler. Teknoloji devi, kütüphanesini düzenli olarak güncellemeyi planlıyor.

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