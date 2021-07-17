Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Facebook Messenger, emojileri seslendiriyor

Facebook, mesajlaşma uygulaması için emojilerine ses efekti ekledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:46, 17/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook Messenger, emojileri seslendiriyor

Sosyal medya platformu yeni özelliğini “Soundmojis” olarak adlandırıyor. Soundmojis ile beraber kullanıcılar gönderilen emojilere uygun ses efekti alıyor. Örneğin kahkaha atan emojide gülen sesler, alkış da alkışlayan insanların sesleri geliyor.

Kullanıcılar, sesli emojileri kullanabilmek için Messenger’da gülen yüz simgesini ve ardından hoparlör simgesini seçerek Soundmojis’i bulabilir.

Henüz, kaç emojinin Soundmojis’e dönüştürüldüğü net değil, ancak el çırpma, ağlama, kahkaha gibi yaygın olarak kullanılan ifadelere artık eşlik eden ses efektleri var.

Ayrıca, Facebook Soundmojis’e ses klipleri de ekledi. Kullanıcılar, sevilen sitcom Brooklyn Nine-Nine’dan kısa diyalog parçaları da paylaşabilecekler. Teknoloji devi, kütüphanesini düzenli olarak güncellemeyi planlıyor.

İlginizi ÇekebilirFacebook hakkında şok edici iddialarFacebook hakkında şok edici iddialarİlginizi ÇekebilirFacebook'un değeri artık 1 trilyon doların üzerindeFacebook'un değeri artık 1 trilyon doların üzerindeİlginizi ÇekebilirApple 217 yeni emoji getiriyor! Corona detayıApple 217 yeni emoji getiriyor! Corona detayı