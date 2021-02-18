Facebook paylaşımları engelledi, ülke karıştı

Avustralya’da hazırlanan yeni yasa tasarısına göre Google ve Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacaklar.

Haberlere ek olarak resmi sağlık kurumlarının sayfalarının, acil durum güvenlik uyarılarının ve sosyal yardımlaşma ağlarının Facebook’tan kaldırılmasının ardından haber kurumları, siyasetçiler ve insan hakları savunucuları derhal Facebook’un bu hamlesini kınadılar.

“AVUSTRALYA’YI ARKADAŞLIKTAN ÇIKARDI”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Facebook’un sağlık ve acil durum hizmetlerine yönelik ana bilgi hizmetlerini erişime kapatarak bugün Avustralya’yı ‘arkadaşlıktan çıkarma’ hamlesi küstahçadır ve hayal kırıklığına yol açmıştır” dedi.

Morrison açıklamasını devamında, “Bu eylemler, kendilerini devletlerden daha büyük zanneden ve kuralların kendilerine uygulanmaması gerektiğini düşünen Büyük Teknoloji şirketlerinin davranışlarından ötürü giderek daha fazla ülkenin duymakta olduğu endişeyi doğrulamıştır” dedi.

Facebook’un bu büyük hamlesi, Google ile Avustralya’daki teknoloji yasası konusunda geldikleri yol ayrımından sonra meydana geldi. İki teknoloji şirketi yıllar boyunca bu yasaya karşı birlikte direnmiş ve Avustralya’daki hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunmuşlardı. Fakat Google’ın son günlerde birçok haber şirketiyle ön anlaşmalar imzalaması bu ayrımı belirginleştirdi.

GOOGLE ANLAŞMA YAPMIŞTI

Avustralyalı Seven West Media Ltd, teknoloji şirketi Google ile lisans anlaşması yapan ülkedeki ilk medya şirketi olmuştu.

Facebook yayımladığı açıklamada, parlamentonun birkaç gün içinde geçirmesi beklenen yasa tasarısının, kendisi ve yayıncılar arasındaki ilişkiyi “büsbütün yanlış yorumladığını” ve şirketin bu yasaya uymak ya da haber içeriği akışını engellemek arasında katı bir tercihte bulunma durumunda kaldığını” belirtti.

“CORONA ZAMANINDA YAPILMAMALIYDI”

Facebook’un sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri ve kamu kuruluşlarının akışlarını engellemesi üzerine ülkede tepki büyüdü. Özellikle corona virüsü salgını dolayısıyla Avustralya halkına bilgilendirilmenin yapıldığı sağlık kuruluşları çok sert açıklama yaptı.

Corona virüsü salgını ile güncellemelerin yapıldığı ve aşılama süreci ile ilgili anlık bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı bir dönemde Facebook’un bu hareketinin sağlık sistemine zarar vereceği kaydedildi.

Corona virüsü aşısının başladığı bir dönemde Facebook’un bu hamlesi Avustralya Sağlık akanı Greg Hunt’ı öfkelendirdi. Hunt, “Birçok kurumun etkilendiği bu hamle beni resmen şoke etti. Facebook bunu bir an önce çözmeli ve bu konuda açıklama yapmalı” dedi.

Gölge Sağlık Bakanı Mark Butler ise, “Facebook’un tavrı tamamen sorumsuzluk. Bu sayfalar bir an önce tekrar kullanıma açılmalı. Bir salgının ortasındayız ve Avustralyalılar corona virüsü aşısı ile ilgili güvenilir bilgi elde etmek zorunda” dedi.

ÜLKENİN NEREDEYSE YARISI FACEBOOK KULLANIYOR

Facebook’un erişim gücü Avustralya’da bir hayli kuvvetli…

Öyle ki 25 milyon nüfuslu ülkede 11 milyondan fazla insan Facebook kullanıyor. Ülkedeki reklam harcamalarının yüzde 24’ü Facebook üzerinden yapılıyor.