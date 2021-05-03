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Facebook, Trump yasağı ile ilgili kararını 5 Mayıs’ta açıklayacak

Facebook Gözetim Kurulu, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan saldırılar sonunda Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını geçici olarak askıya almıştı. Kurul, Çarşamba günü nihai kararı açıklayacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:17, 03/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook, Trump yasağı ile ilgili kararını 5 Mayıs’ta açıklayacak

Facebook Inc’in Bağımsız Gözetim Kurulu Pazartesi günü attığı tweet ile bir süredir beklemeye aldığı eski başkan Donal Trump'ın hesaplarının durumu ile ilgili kararı 5 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nı basması ve bu durum karşısında eski başkanın takındığı tavır kamuoyunda endişeye neden olunca hem Facebook hem de Instagram hesapları geçici olarak askıya alınmıştı.

Nihai karar için de süreci Bağımsız Gözetim Kurulu'na aktarmıştı. Bağımsız Gözetim Kurulu, Facebook'ta sorunlu içeriklerin ele alındığı, eleştiriler karşısında aksiyon alınmasını sağlayan bir kurul.

Nisan ayı ortasında Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak askıya alınıp alınmayacağına dair henüz yorum yapmayacağını bildiren kuruldan nihayet haber geldi ve 5 Mayıs'ta kararı açıklayacaklarını duyurdular.

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