Facebook ve Instagram, reklamverenlerin gençleri hedeflemesini sınırlayacak

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken platformlar da önlemler almaya başladı. Son olarak Facebook, reklamlarda gençlerin hedeflenmesini sağlayan bilgilerin paylaşımı ile ilgili değişiklikler yaptığını duyurdu.

Değişiklik, reklamverenlerin gençlere ulaşmasını engellemeyecek; yaş, cinsiyet ve konum gibi geniş demografik bilgileri kullanmaya devam edebilecekler ancak güncelleme, üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalardan alınan bilgiler de dahil olmak üzere daha ayrıntılı verilerin kullanılmasını önleyecek.

SOSYAL MEDYA DEVİNDEN GENÇLER İÇİN ÖNLEM

Instagram ayrıca platformunda gençleri daha az görünür kılmak için çeşitli değişiklikler de yapıyor. Uygulama, 16 yaşından küçük gençler için yeni hesapları gizli hale getirmeye başlayacak, ancak 13 yaşından küçük gençler isterlerse herkese açık bir hesabı da tercih edebilirler. Instagram, yaptığı testlerde on gençten sekizinin kayıt sırasında özel ayarları kabul ettiğini ve bu değişiklikle beraber daha fazla gencin herkese açık olmayan hesaba sahip olabileceğini belirtti.

Şirket, aynı zamanda yetişkinlerde gençler için risk oluşturabilecek potansiyel olarak şüpheli davranışları tanımlamayı kolaylaştıran yeni bir teknoloji geliştirdiğini de söyledi.

Instagram’a göre, şüpheli olarak işaretlenen yetişkinlerin gençleri takip etmesi veya gönderilerine yorum yapması engellenecek. Bu yetişkinler ayrıca uygulama içi önerilerde gençlerin içeriğini de göremeyecekler. Şirket, şüpheli profillerin nasıl belirlendiğine dair pek fazla ayrıntı paylaşmadı.

Bir blog gönderisinde şirket, hizmeti oluştururken çocuk gelişimi ve çevrimiçi güvenlik uzmanlarıyla çalışmayı planladığını söyledi.

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