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Facebook yeni platformu Hotline’ı duyurdu

Sosyal medya devi Hotline ile Clubhouse'ı ve kendine uzun yıllardır rakip olarak gördüğü Twitter'ı geride bırakmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:31, 08/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook yeni platformu Hotline’ı duyurdu

Twitter'ın Spaces için çalışmaları ve bugün basına yansıyan Clubhouse'u satın alma ile ilgili attığı adımlardan sonra sosyal medya platformlarının arasındaki rekabeti kızıştıran bir haber de Facebook'tan geldi. Facebook; videoyu da destekleyen ve katılımcılara bir soru sorarken videoyu açıp kapatma izni veren uygulaması için çalışmalarını neredeyse tamamlamak üzere.

Facebook'un NPE (New Product Experiment) bölümü tarafından düzenli olarak yeni uygulamalar geliştiriliyor ve kullanıcılarla paylaşılıyor. Son olarak Hotline ismini verdikleri uygulamayı ortaya çıkaran bölüm, teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Uygulama, yatırımcı Nick Huber tarafından test edildi.

Clubhouse'un bir yıl gibi kısa bir sürede elde ettiği başarıdan sonra sosyal medya devi çalışmalarını sesli bir uygulama geliştirmek üzere artırdı. Hotline ile kendine uzun yıllardır rakip olarak gördüğü Twitter ve Clubhouse ile yarışmayı düşünüyor.

Henüz yayında olmayan uygulama, 2017 yılında Facebook tarafından satın alınan ve TBH isimli soru – cevap uygulamasını geliştiren Eric Hazzard tarafından yönetiliyor.

Hotline'ın bir diğer dikkat çekici özelliği ise konuşmaları otomatik olarak kaydetmesi. Bu, podcast gibi içerik tarzları için avantajlı bir durum olsa da Clubhouse'un sunduğu anlık ve geçici paylaşım özelliğinin cazibesini yakalayamayacağını düşündürüyor.

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