Facebook’a Rohingya’daki Müslümanlarla ilgili suçlama

Son dönemde izlediği politika yüzünden eleştirilerin hedefinde olan Facebook, bu kez Rohingya'da yaşayan Müslüman azınlıkla ilgili belgeleri gizlemekle eleştirildi. Yargıya taşınan olayda Facebook'tan belgeleri açıklaması istendi.

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya devi Facebook, Rohingya’daki Müslüman azınlığa karşı işlenen suçların araştırılmasına engel olmakla suçlanıyor. ABD’de bir yargıç, yüzbinlerce insanın göçüyle sonuçlanan Rohingya krizinin araştırılması için Facebook’a sahip olduğu bilgileri yayınlaması hükmünü verdi.

Facebook, daha önce, ‘ABD yasalarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle, Rohingyalı Müslümanlara karşı suç işleyen kişilerin bilgilerini vermeyi reddetmişti. Ancak hakim, bu durumun ‘yasaları ihlal etmediğini’ ifade etti.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili Facebook’a ulaşmak istediğini, ancak sosyal ağ yöneticilerini iddiaları yanıtlamadığını ifade etti.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, Myanmar’ı 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçlarken, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda Myanmar’a karşı açılan bir davanın parçası olarak Facebook’taki kayıtlara ulaşmaya çalışıyor.

Myanmarlı yetkililer, silahlı bir ayaklanmayla mücadele ettiklerini ifade derken, Rohingyalı Müslümanlara karşı suç işledikleri iddialarını reddediyor.

900 BİN KİŞİ KAÇTI

Çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu 730 binden fazla Rohingyalı, toplu katliam ve tecavüzlerle karşı karşıya kaldığı için 2017 yılından beri ülkenin Batı eyaletlerine kaçıyor.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012 yılında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. 2017 yılında ise bölgedeki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırılar Myanmar ordusunu harekete geçirmişti.BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

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