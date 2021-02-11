Facebook’tan “Clubhouse” hamlesi

Sosyal medya ağı Clubhouse’un popülaritesi son günlerde iyice arttı. Bunda Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’in Clubhouse’a katılması da etkili oldu.

Clubhouse, yalnızca davetle kullanılabilen, ancak birkaç ay içinde popülerlik merdivenini tırmanan sesli bir sosyal medya platformu.

Zuckerberg, sanal ve artırılmış gerçekliğin geleceğini tartışmak için Pazar günü “The Good Time Show” a çıktı.

Ünlü işadamını sıkı takip edenler bunun kendi şirketi için bir keşif görevi olduğunu tahmin etti.

Haberin yayılmasından birkaç dakika sonra Zuckerberg, sürpriz bir şekilde Clubhouse’a katıldı. “Facebook’un bu ürünü kendi versiyonuyla yayınlaması yakındır” yorumları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

“İLK AŞAMADA”

Konuya yakın olan kanyaklar The New York Times’a Zuckerberg’in uzun süredir sesli iletişim biçimleriyle ilgilendiğini, ancak Fireside’ın hala “gelişiminin ilk aşamalarında” olduğunu söyledi.

Facebook sözcüsü Emilie Haskell, yeni kaynağa şunları söyledi: “Yıllardır insanları ses ve video teknolojileri aracılığıyla birbirine bağlıyoruz ve bu deneyimi insanlar için iyileştirmenin yeni yollarını araştırıyoruz” diye konuştu.

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