Facebook’tan Hindistan’a COVID yardımı

Pandeminin en kritik ilerlediği ülkelerden biri olan Hindistan’da vaka artışı ve ölümler hızla artarken dünyadan yardım duyuruları gelmeye devam ediyor. Son olarak Facebook hem maddi hem de geliştirdiği bir servis ile ülkeye yardım edeceğini söyledi.

Facebook, 5.000’den fazla oksijen yoğunlaştırıcıyla beraber kritik tıbbi malzemeleri artırmaya yardımcı olmak için United Way, Swasth, Hemkunt Foundation, I Am Gurgaon, Project Mumbai ve ABD-Hindistan Stratejik Ortaklık Forumu (USISPF) gibi bir dizi kuruluşla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Facebook ayrıca Hindistan Hükümeti ile bir birlikte yeni bir servis geliştirdiğini de paylaştı. 17 dilde mevcut olan servis, insanların çevrelerindeki aşı merkezlerini belirlemelerine ve tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Geçen hafta Hindistan, 18 ila 45 yaş arasındaki kişileri aşılamaya başlayacağını duyurdu; ancak web sitesi hızla çöktü ve o yaş grubundaki çoğu kişiden gelen randevu isteklerini hemen kabul edemedi. Ülke; Facebook'un geliştirdiği araç ile bu sorunu çözmeyi hedefliyorlar.

AŞI KITLIĞI YAŞANIYOR

Hindistan’ın karşı karşıya olduğu daha büyük bir sorun ise aşı kıtlığı. Facebook, bunun için de Hindistan’daki sivil toplum kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletler kurumlarını da desteklediğini söyledi.

Son haftalarda çok sayıda firma, girişimci ve yatırımcı, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın pandemiyle olan mücadelesinde ülkeye destek olmaya çalışıyor.

Pfizer Pazartesi günü Hindistan’a 70 milyon dolar değerinde ilaç gönderdiğini söyledi. Şirketin başkanı ve CEO’su Albert Bourla, “Hindistan'ın bu hastalığa karşı mücadelesinde yanlarında olmakta kararlıyız ve hızla şirketimizin tarihindeki en büyük insani yardım girişimini harekete geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

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