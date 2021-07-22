Facebook’tan yanlış bilgiler için önlem: O hashtag’i engelledi

Son olarak ABD Devlet Başkanı Joe Biden, salgınla ilgili sosyal medya platformlarını hedef alan açıklamalar yapmıştı. Biden’ın açıklamaları özellikle Facebook’un hisselerinde sert düşüşlere neden olurken platformlar ve hükümet arasında da gerginliklere neden oldu.

Biden, salgının aşısız insanlar arasında yaşandığını ve aşı yaptırılmamasının nedeni olarak da sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler olduğunu söylemişti. Biden’ın açıklamalarına kayıtsız kalmayan Facebook da kullanıcıları arasında aşılamanın arttığını iddia ederek tepki göstermişti. Sosyal medya devi, iki yıl sonra “aşı öldürür” anlamına gelen etiketi engellemek için girişimlere başladı.

Bir Facebook sözcüsü CNN’ye verdiği demeçte, “Bir hashtag’in politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirleme sürecimiz, içeriğin yüzdesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri içeriyor” dedi.

Ancak Facebook’a ait olan Instagram, 2019’da #VaccinesKill hashtag’ini engellemek için adımlar atmıştı. Bir Facebook sözcüsü CNN’e bu tutarsızlığın, şirketin Instagram’daki politikalarını ihlal ettiği tespit edilen içeriğin önemli bir boyuta ulaşmasından kaynaklandığını, Facebook’taki içeriğin ise hashtag’i engellemek için o eşiğe ulaşmadığını söyledi.

Sözcü, “Artık Facebook’taki #vaccineskill hashtag’i, COVID-19 ve aşılar hakkındaki yanlış bilgilere karşı politikalarımızı ihlal ediyor ve aramayı engelledik” dedi.

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