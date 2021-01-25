Facebook’tan zanaatkar ve sanatçılara destek

“Zor Zanaat” sloganıyla hayata geçirilen program kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 50 ustaya ve sanatçıya dijital eğitimler verilerek Facebook platformları üzerinden sosyal medya varlıklarını oluşturmaları, işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için destek sunulacak.

50 USTAYLA BAŞLANACAK

Facebook'un Türkiye'nin zengin kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya devam eden zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara destek olmanın yanı sıra pandeminin küçük işletmeler üzerinde yarattığı zorlukları azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı programa katılım ilk aşamada 50 usta ile sınırlı olsa da, şirket ilerleyen dönemde eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara başvuru fırsatı sunmayı planlıyor.

Yüzyıllardır Türkiye'nin zengin kültürünün önemli bir parçası olan ve emeklerini bizzat üretime dönüştürerek geçimlerini sağlayan zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların, şimdi birer küçük işletme sahibi olarak aramızda olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şunları söyledi:

DİJİTAL ALANDA REHBERLİĞE İHTİYAÇLARI VAR

– Birçoğumuzun ailesi, arkadaşı ya da komşusu olan bu zanaatkar ve sanatkarlarımızın, dijitalin yükselişte olduğu yeni mobil ekonomiye uyum sağlamakta güçlük çektiklerini ve sadece yurtdışında değil, yerelde de büyümekte ve yeni müşterilere ulaşmakta zorlandıklarını görüyoruz.

– Özellikle de tüketici davranışlarının çevrim içine yöneldiği bu dönemde, aslında birer küçük işletme sahibi olan bu kişiler eğitime, dijital alanda rehberliğe ve sosyal bağlantıya daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyorlar.

– Biz de Facebook olarak hak ettiği değeri görmeyi bekleyen geleneksel sanatlarımızı ve zanaatlarımızı üç milyardan fazla insandan oluşan topluluğumuzla buluşturmayı en önemli misyonlarımızdan biri haline getirdik.

KAMPANYA DESTEĞİ SUNACAĞIZ

– Bugün hayata geçirdiğimiz Zor Zanaat programımızla değerli ustalarımıza ve sanatçılarımıza işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için platformlarımızdan nasıl yararlanabileceklerini anlatacak, sosyal medya varlıklarını oluşturmalarına yardım edecek ve kampanya desteği sunacağız.

– Önümüzdeki dönemde benzer projelerle ülkemizdeki insanların, toplulukların ve işletmelerin teknolojiyi ve platformlarımızı kullanarak başarılı olmaları için yatırımlarımıza devam edeceğiz.