Facebook’un AR ve VR başkan yardımcısından veda

Hogo Barra ayrılık haberini, Facebook profilinde paylaştığı bir gönderi ile duyurdu: “Bugün, kariyerimde şimdiye kadar karşılaştığım en heyecan verici ve zorlu projelere imza attığım Facebook Reality Labs’deki son günüm. Şimdiye kadar sahip olduğum en zeki beyinler ve en nazik insanlardan bazılarıyla burada tanıştığım için çok mutluyum.”

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Barra, ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık teknolojisi alanını keşfetmeyi planladığını ve tüketici teknolojisinden öğrendiklerini sağlık hizmetindeki sorunları çözmek için uygulayabileceğini söyledi: “Sağlığımızı gerçekten anlamak ve üzerinde kontrol sahibi olmak için toplumun ihtiyaç duyduğu araçların hâlâ yetersiz bir donanıma sahip olduğuna inanıyorum.”

Hugo Barra, Google’ın Android ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısıyken kariyerine Xiaomi’de devam etmeye karar verdi. Ardından da Oculus VR ekibini yönetmek için 2017’de Facebook’a katıldı.

2019’da ise Facebook Reality Labs’ta küresel bir AR / VR iş ortağı ekosistemi oluşturma görevini üstlendi.

PROJESİ PİYASAYA SÜRÜLMEDEN AYRILIYOR

Barra, markalı bir Ray-Ban ürünü olarak tasarlanan akıllı gözlükler piyasaya sürülmeden Facebook’tan ayrılıyor. Projeyi geçen yıl Eylül ayında Twitter’dan duyuran Barra, ayrılacağı ile ilgili sinyaller vermiş ancak ayrıntıları paylaşmamıştı. Barra, ayrıca akıllı gözlüklerin geliştirilmesinin Facebook'un ana odak noktası olduğunu da belirtmişti.

Şirket, Eylül ayında 2021’de akıllı gözlüklerin geleceğini duyurduktan sonra, akıllı gözlüklerle ilgili beklentileri düşürmeye çalıştı; Mart ayında CFO David Wehner bir konferansta gözlüklerin Facebook’un AR’de ulaşmayı umduğu teknolojiye yakın olmayacağını söylemişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Barra’nın Facebook gönderisine yaptığı yorumda Barra’ya çalışmaları için teşekkür etti: Yaptığınız her şey için teşekkürler. Sizinle çalışırken çok şey öğrendim ve bundan sonra neler yapacağınızı görmekten heyecan duyuyorum.”

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