Facebook’un değeri artık 1 trilyon doların üzerinde

Sosyal medya devi Facebook; Messengr, Instagram, WhatsApp ve Oculus’u da bünyesine aldıktan sonra hızla gelişmeye devam etti. Şirket bugün, 1 triyon dolarlık değeri geçen ABD teknoloji şirketleri listesine girerken 2000’lerde kurulan ve bu değeri yakalayan tek şirket.

Facebook, gelirinin neredeyse tamamını Facebook ve Instagram sosyal ağlarının kullanıcılarına gösterilen kişiselleştirilmiş reklamlardan elde ediyor. Şirket ayrıca, 2021’de piyasaya sürülecek olan Portal görüntülü arama cihazı, Oculus sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı gözlükler gibi ürünler geliştirdiği donanım alanında da faaliyet gösteriyor.

Sosyal medya platformu, ilk halka arzını ise Mayıs 2012’de gerçekleştirdi ve 104 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile giriş yaptı. 2018’de yüzde 19’luk ciddi bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, bir veri firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz bir şekilde eriştiği ve Donald Trump için reklamları hedeflemek için kullandığı Cambridge Analytica skandalı da dahil olmak üzere o yıl bir dizi skandalın ortasında geldi.

Skandallara rağmen Facebook toparlanmayı başardı ve kullanıcı tabanını büyütmeye, kullanıcı başına ortalama gelirini istikrarlı bir şekilde artırmaya devam etti. Hisse senedi fiyatı 27 Temmuz 2018’den bu yana yüzde 90’dan fazla artış gösterdi.

Google, Apple, Microsoft ve Amazon’dan sonra Facebook da değerini bu rakama ulaşan teknoloji şirketleri arasındaki yerini aldı.

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