Facebook’un sızan verileri arasında Mark Zuckerberg’in telefon numarası da yer alıyor

The Sun'ın haberine göre Mark Zuckerberg’in yayınlanan verileri arasında; adı, yaşadığı yer, evliliğiyle ilgili detaylar, doğum tarihi, telefon numarası ve Facebook kullanıcı kimliği gibi bilgiler yer alıyor.

Siber araştırmacı Dave Walker, Zuckerberg’in yanı sıra Facebook kurucu ortakları Chris Hughes ve Dustin Moskovitz’in de kişisel bilgilerinin, sızdırılan 533 milyon kullanıcı arasında olduğunu söyledi.

Verilerin yayınlanması ile ilgili olarak Facebook'tan bir sözcü şunları söyledi: “Bu veriler, 2019’da bildirilen eski veriler. Bu sorunu Ağustos 2019’da bulduk ve düzelttik.” Facebook sözcüsü, Zuckerberg’in bilgilerinin yayınlanmasıyla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

Bu, Facebook'un verilerin güvenliği ile ilgili yaşadığı ilk sorun değil. Daha önce de siyasi kampanyalar için kullanıcıların verileri ele geçirilmiş ve Cambridge Analytica’nın ifşasından sonra da teknoloji devi; web sitesinde paylaştığı bir gönderide, verilerin kötüye kullanımı konusunda harekete geçeceğini, gelecekteki olası sorunları önlemek için daha güçlü önlemler alacağını açıklamıştı.