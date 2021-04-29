‘Felaket kız’ yıllar sonra servete kondu: Viral fotoğrafı NFT olarak sattı

ABD'li ünlü sanatçı Beeple'ın jpg formatındaki dijital dosyayı 69.3 milyon dolara satarak rekor kırmasıyla popüler olan NFT (Non-fungible token) dünyasına internet kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim de girdi.

Sosyal medyada pek çok paylaşıma konu olan ve 2005 yılında çekilen fotoğrafıyla viral olan Zoe Roth, kendisine şöhreti getiren kareyi NFT olarak sattı. ‘Felaket kız’ olarak bilinen Roth’un yanan bir evin önünde verdiği poz, 473 bin dolara (3.8 milyon TL) alıcı buldu.

Satış sonrası küçük çaplı bir servete ulaşan Roth New York Post’a konuştu. Bugün 21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Roth, “Tarihin bir parçasıyım. Fotoğraf viral oldu çünkü insanlar bununla bağ kurarak eğlenceli paylaşımlar yaptı. Babam 2005’te yanan bir evin önünde bu fotoğrafı çekti. Şeytani bakışlarımla yangını ben başlatmış gibi evin önünde duruyordum. Ancak tabii ki yangını ben çıkarmadım” dedi.

Gazetenin haberine göre fotoğrafı alan kişinin Dubai merkezli müzik yapım şirketi ‘3FMusic’in CEO’su Farzin Fardin Fard olduğu iddia edildi.

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