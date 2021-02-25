Fransa’dan Google’a suçlama

Uluslararası İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa’da dünya devi Google’la ilgili ciddi bir iddia ortaya attı.

Ajansın kaynakları, itiraz beyanı olarak bilinen 93 sayfalık raporda, müfettişlerin Google’ın buna uymamasının son derece ciddi bir nitelik taşıdığını yazdığını söyledi. Bu suçlama, Fransız haber yayıncılarının Google’ın kendileriyle bir anlaşma gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmadığına dair şikayetlerin arasında geldi.

Anlaşma, hem Google hem de imzalayan yayıncıları ileriye doğru taşıyacak büyük bir adım olarak gösteriliyor ancak birçok yayını ve yayıncıyı da çileden çıkardı.

Fransız rekabet kurumu, kurallarını ihlal ettiğini düşündüğü firmalara satışların yüzde 10’una varan para cezası kesebilir. Google’ın yıllık satışları 2020’de yaklaşık 183 milyar doları buldu

APPLE 1.1 MİLYAR EURO CEZA ALMIŞTI

Soruşturma raporu, otoritenin yaptırım sürecinde önemli bir unsur. Ancak ceza verip vermeme kararı Isabelle de Silva liderliğindeki gözlemci yönetim kuruluna ait.

Fransız rekabet kurumu tarafından şimdiye kadar verilen en büyük ceza, dağıtım ve perakende ağına yönelik rekabete aykırı davranışlar sergilemesi nedeniyle Apple’a gerçekleşmişti. O cezanin miktarı ise 1,1 milyar euro (1,34 milyar dolar) idi ve geçen yıl gerçekleşmişti.

Reuters’ın yorum talebine yanıt olarak Google, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önceliğimiz, yasalara uymak ve yayıncılarla son birkaç yıldır yaptığımız anlaşmaların da gösterdiği gibi iyi niyetle pazarlık yapmaya devam etmektir. Şimdi itiraz beyanını tekrar gözden geçireceğiz ve Fransız rekabet kurumuyla yakın çalışacağız.” dedi.

Google’ın müzakere taktikleri hakkındaki Fransız raporu, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Google ve Facebook Inc gibi ABD internet devlerini haber yayıncılarıyla daha fazla gelir paylaşmaya zorladığı bir zamanda geliyor.

Reuters, kamuya açıklanmayan şartlar üzerine Ocak ayında Google ile kendi küresel anlaşmasını imzaladı.