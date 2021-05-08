Fransız astronot ISS’ten paylaştı: Uzayda boş zaman böyle geçiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) operasyonuyla, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen 4 astronottan biri olan Thomas Pesquet, sosyal medya hesabından boş zamanlarında ne yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Pesquet, “Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası bende değildi yine de keyif aldım” ifadelerini kullandı.

SPACEX 4 ASTRONOTU GÖNDERDİ

NASA’nın operasyonuyla ikisi ABD’li, diğerleri Fransız ve Japon olmak üzere dört astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi’nden Dragon kapsülünde ISS’e giden astronotların, Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu belirtilmişti.

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