GameStop’ta dikkat çeken istifa

ABD'de bilgisayar oyunu perakendecisi GameStop’un New York Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin performansı geçtiğimiz ocak ayında finansal piyasalarda en çok konuşulan konuların başında geliyordu.

Oyun sektörünün internete kayması nedeniyle aslında yıllardır cirosu azalan ve zarar eden bir şirket olan Game Stop’un hisse değeri, pandemide birçok mağazasının kapalı kalmasının da etkisiyle Nisan 2020'de 2 dolar civarına kadar geriledikten sonra yılı 18 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

Ancak daha sonra söz konusu hisse, küçük amatör yatırımcılar ile büyük fonlar arasında bir savaş alanına dönüştü.

Reddit başta olmak üzere forumlardaki tartışma ve haberlerin de etkisiyle küçük yatırımcının ilgisi artmasıyla hissenin değeri ocak ayında 483 dolara kadar çıktı. Şubat ayı başı itibariyle düşüşen geçen Game Stop hisselerinin değeri hali hazırda 45 dolar seviyesinde.

DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Küçük yatırımcılarla büyük yatırımcılar borsa savaşına tanıklık eden Game Stop’ta dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GameStop, yönetim ekibinin önemli bir üyesi olan Finans Direktörü Jim Bell bu hafta itibariye istifa edeceğini açıkladı. Bell’in istifası, GameStop’ta iki yıl içinde gerçekleşen ilk büyük yönetici değişikliği oldu. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Bell’in yerini alacak ve GameStop’un dönüşümünü hızlandırmaya yardımcı olacak yetenek ve niteliklere sahip yeni bir yönetici aradığı duyuruldu.

Bell, CEO George Sherman ile birlikte, GameStop’u 2019’da mali sıkıntılardan kurtarmak için seçilen yeni yönetici ekibinin bir parçasıydı.

Aktivist yatırımcı Ryan Cohen, 2020’de büyük bir hisse alımıyla şirketin yönetiminde söz sahibi olmuştu.

Kasım 2020’de Cohen, GameStop hissedarlarına Sherman, Bell ve GameStop’un yönetici liderlik ekibinin geri kalanını eleştiren açık bir mektup yayınlamıştı. GameStop yönetimini teknoloji odaklı bir işletme vizyonuna sahip olmamakla eleştiren Cohen’in bu mektubundan sonra Bell’in istifasının gelmesi dikkat çekti.