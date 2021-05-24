General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında yer edinen General Mobile, Türkiye'de satışa çıkaracağı General Mobile GM 21 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Kamera ve ekran çözünürlüğü ilk göze çarpan özelliklerden olan telefona dair birçok yenilikler barınıyor.

Özellikleri

Ekran boyutu, 6.67 inç olan telefonun dahili depolaması 128 GB. Belleği 6 GB ram olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Batarya kapasitesi 5000 mAh, hat sayısı ise çift olarak açıklandı. 5G özelliği olmayan telefonun 4.5G desteği bulunmakta. Marka tarafından açıklanan bilgiye göre suya dayanıklılığı bulunmuyor.

Güvenlik ve yüz tarama

Telefonun güvenlik olarak parmak izi ve yüz tarama özelliği bulunuyor.

Teknik olarak: CPU Frekansı 2.05 GHz olurken, CPU çekirdeği 8 çekirdek olarak açıklandı. Kamera çözünürlüğü ise 48 MB olarak açıklanırken, , ekran çözünürlüğü:1080×2400 (FHD+) olarak yayınlandı. Kamera “yapay zeka” desteklidir.

Fiyatı

General Mobile GM 21 Pro, Türkiye'de 2.799 TL'den satışa sunulacaktır.