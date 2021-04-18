Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gerçek bir ev ilk defa NFT dünyasında

Shane Dulgeroff adlı bir emlak komisyoncusu, NFT heyecanından yararlanmaya karar verdi. Kaliforniya, Thousand Oaks'da 221 Dryden adresinde bir ev, NFT'siyle birlikte satışa sunuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:37, 18/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Gerçek bir ev ilk defa NFT dünyasında

Sanat eseri ve ev, minimum 48 ETH; neredeyse 117.000 dolar teklifle OpenSea’da açık artırmaya çıkarıldı. Henüz kimse teklif vermedi ve müzayede yedi gün içinde kapanıyor.

Dulgeroff, Fast Company’ye “Hukuki tarafında, vergi tarafında, transfer tarafında her şeyin doğru yapıldığından emin olmak için gerçekten ilginç bir süreç” dedi.

Evle birlikte satışa sunulan sanat eseri Kii Arens tarafından tasarlandı. Bu, Arens'in ilk NFT'si değil; Arens, daha önce Lady Gaga, The Rolling Stones, Coachella, Dolly Parton, RadioHead gibi isimlerle çalışmıştı.

İlginizi ÇekebilirEdward Snowden ilk NFT'sini 5 milyon dolara satışa sunduEdward Snowden ilk NFT'sini 5 milyon dolara satışa sunduİlginizi ÇekebilirNFT dünyasına Kate Moss da girdiNFT dünyasına Kate Moss da girdi