Gerçek bir ev ilk defa NFT dünyasında

Sanat eseri ve ev, minimum 48 ETH; neredeyse 117.000 dolar teklifle OpenSea’da açık artırmaya çıkarıldı. Henüz kimse teklif vermedi ve müzayede yedi gün içinde kapanıyor.

Dulgeroff, Fast Company’ye “Hukuki tarafında, vergi tarafında, transfer tarafında her şeyin doğru yapıldığından emin olmak için gerçekten ilginç bir süreç” dedi.



Evle birlikte satışa sunulan sanat eseri Kii Arens tarafından tasarlandı. Bu, Arens'in ilk NFT'si değil; Arens, daha önce Lady Gaga, The Rolling Stones, Coachella, Dolly Parton, RadioHead gibi isimlerle çalışmıştı.

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