Getir 128 milyon dolar yatırım aldı

Getir’den yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu fonlama işleminde beş buçuk yıl önce kurulan şirketin değeri de yaklaşık 850 milyon dolar olarak belirlendi.

Getir’in, yerli ve yabancı fonlardan oluşan yatırımcılardan 100 milyon doların üzerinde yatırım almak için görüşmeler yürüttüğü Ocak başında Reuters’ta yer almıştı.

Getir geçen yıl da 38 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.

Açıklamada Getir’in ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan sağlanan 128 milyon dolarla tamamladığı belirtilirken, ilk yatırımda yer alan Silikon Vadisi yatırımcılarından Michael Moritz, ikinci turda da Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı.

Mevcut yerli yatırımcılardan Revo ikinci yatırım turunda da yer alırken, diğer yatırımcılar arasında New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi'nden Goodwater Capital, Türkiye'den Fiba ile Esas Holding yer aldı.

Getir’in kurucusu Nazım Salur 2015’te Getir’i kurduklarını belirterek, “Bugün Türkiye'nin 18 şehrinde 1,500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir'in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık” dedi.