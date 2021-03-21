Girişim yatırımlarında en çok oyunların yıldızı parladı

KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile “Türkiye Start-up Yatırımları Raporu”nun ikincisini açıkladı. Girişim ekosisteminin 2020 yılındaki performansını değerlendiren rapor, pandemi sonrası yükselen dijital platformlara ilginin devam ettiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye girişim ekosistemi tarihinin en yüksek yatırım faaliyetine tanık oldu. 2020 yılındaki toplam 143 milyon dolarlık start-up yatırımları, 2019 yılındaki yatırım tutarının yüzde 35 fazlası. 2020'de Türkiye'de yatırım ve hisse satışları dikkate alındığında yıldızı en çok parlayan girişimler oyun alanındaki start-up'lar oldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminde 2020'deki faaliyetlerin tarihi bir rakama ulaştığını belirtti. Kaçmaz, şöyle konuştu:

KÜRESEL DESTEK GELİYOR

“Bu durum girişimcilere ekosistemin belli bir olgunluğa ulaştığı mesajını veriyor. Önümüzdeki yıllarda yeni girişimlerin de etkisiyle hem büyümeye devam eden hem de olgunlaşan bir girişim ekosistemi ile Türkiye, ekosisteme değen tüm paydaşları umutlandırmaya devam ediyor. Güncel trendler, Türk start-up'larının geç dönem yatırımlarını öncelikle küresel yatırımcılardan aldıklarını gösterirken, yerli yatırımcıların büyük bir kısmı erken dönem start-up'lara yöneliyor.”

Teknoloji ve finansa ilgi var

Raporu hazırlayan şirketlerden 212'nin kurucu ortağı Ali Karabey, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlar 2020'de tüm zamanların rekorunu kırdı. 2020'de 155 girişim 143 milyon dolar yatırım aldı. Bu girişimler arasında en çok yatırım alan dikeyler yazılım, finans, sağlık ve yapay zeka teknolojileri oldu. Türkiye, pandemi döneminde ilk unicorn'unu çıkararak zor zamanlarda bile başarılara imza atabileceğini kanıtladı.”