Google Avustralya’daki arama motorunu kapatabilir

Avustralya’da hazırlanan yeni yasa tasarısına göre Alphabet Corp’a ait Google ve Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacaklar.

Avustralya’da teknoloji şirketleri ile News Corp gibi devlerin de aralarında bulunduğu basın yayın kuruluşları arasındaki hukuki mücadele yakından izleniyor. Google arama motorunu kapatma tehdidi ile çatışmayı kızıştırdı.

“DURDURMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMAYACAK”

Google’ın Avustralya ve Yeni Zelanda bölge sorumlusu Mel Silva, “Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde idare edilmesi güç finansal ve operasyonel riskleri de göz önüne alarak Google Search hizmetini Avustralya’da durdurmaktan başka bir seçeneğimiz kalmayacak” dedi.

Avustralya’daki tasarıya göre büyük teknoloji şirketleri, yerel basılı ve görsel yayınları arama sonuçlarında veya haber bildirimlerinde kullanmak için yayıncı kuruluşlara ödeme yapmak zorunda kalacak. Taraflar pazarlıkta anlaşamazsa hükümetin atadığı arabulucu fiyatı belirleyecek.

“TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google’ın açıklamasını eleştirerek, “Avustralya’da nelerin yapılabileceğini” ülkenin kendisinin belirleyeceğini ifade etti ve “Avustralya’da faaliyet göstermek isteyenlere kapımız açıktır. Ama tehditlere boyun eğmeyiz” dedi.

Google’ın Avustralya’ya yönelik tehdidi, dev teknoloji şirketinin Fransız haber yayıncılarıyla üç yıllık 1.3 milyar dolar tutarında içerik ödeme anlaşması yapmasından saatler sonra geldi. (REUTERS)

