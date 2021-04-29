Google Asistan, artık daha akıllı olacak

Cümleleri ve soruları daha iyi anlayabilecek, telaffuzu zor sözcükleri kullanıcılar aracılığıyla öğrenebilecek. Google, Asistan için geliştirdiği yeni özelliği açıkladı.

Özelliği ilk etapta İngilizce sunmayı hedefleyen Google, diğer diller için de bu özelliği aktif hale getirmeyi umduğunu söylüyor. Yeni güncellemeyi aldıktan sonra kendi adınızdan başlayarak sözcüklerin doğru telaffuzları için Asistan'a yardımcı olunabilecek.

Ayrıca bu yeni özellikle beraber Google, bağlamsal farkındalığı artırmak için aynı makine öğrenimi ve yapay zekanın bir arada kullanıldığı BERT teknolojisini kullanıyor. Diyelim ki Miami hakkında bir sohbete başladınız ve sonunda en iyi plajlar için öneriler istediniz, Miami’deki plajları kastettiğinizi anlarsınız. Bu özellikle beraber Asistan ile yapılan görüşmeleri daha doğal ve kullanışlı hale gelmesi bekleniyor.

Şirket, bağlamı daha doğru bir şekilde anlamak için yapay zekanın doğal dil anlama modellerini tamamen yeniden oluşturduğunu söylüyor. Artık cümlenin ortasında fikrinizi değiştirdiğinizde Asistan'ın bunu takip edebileceği öngörülüyor.

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