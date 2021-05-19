Google, çok konuşulacak projelerini ve Android 12’yi tanıttı

Google, her bahar yılın en büyük etkinliği olarak öne çıkan I / O'yu gerçekleştiriyordu; ancak etkinlik geçtiğimiz yıl corona virüsü nedeniyle tamamen iptal edilmişti. Bu yılki etkinlik ise dün başladı ve Perşembe gününe kadar da devam edecek.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Android'e gelen pek çok yeni özellik ve farklı Google projeleri görücüye çıktı. Etkinliğin ilk gününde en dikkat çeken detaylar ise görüntülü konuşmayı yepyeni bir boyuta taşıyan Starline projesi ile Android'e gelen özellikler oldu.

Ayrıca Google, şu anda 3 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu duyurdu.

YEPYENİ BİR GÖRÜNÜM





Google, Android 12’nin yepyeni bir tasarıma sahip olacağını açıkladı. Yeni sürüm, çok sayıda renk ve özelleştirme sunarken, kullanıcının duvar kağıdıyla daha iyi eşleşebilmek için sistem renklerini bile değiştirebildiğini belirtti.

GİZLİLİKTE YENİ BİR ADIM

Android 12 ile birlikte Google da kullanıcılarının gizliliğine önem verdiğini gösteriyor. Yeni sürüm ile birlikte eğer bir uygulama mikrofona, kameraya veya her ikisine birden erişim gösteriyorsa ekranda beliren ufak bir simge ile kullanıcı bilgilendirilecek.

WORKSPACE İLE DAHA FAZLA BAĞLANTI





Google, Workspace için de çalışmayı kolaylaştıracak yeni bir girişim olan “smart canvas”ı duyurdu. Ayrıca Workspace'de farklı uygulamalara bağlanmaya ve doğrudan Google Doküman, E-Tablo veya bir Meet görüntülü görüşme başlatmaya olanak tanıyan yeni özellikler de yer alacak.

GOOGLE VE SAMSUNG İŞ BİRLİĞİ





Google etkinliğinde en sürpriz haberlerden biri de Wear OS ile Samsung Tizen işletim sistemlerinin bir araya getirilecek olması. Teknoloji devi, bu birleşme ile uygulamaların daha hızlı ve cihazların daha uzun pil ömrüne sahip olmasını hedefliyor.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBETTE DEVRİM: STARLINE





Google, insanların sanal olarak bir “sihirli pencere” aracılığıyla buluşmasına olanak tanıyan yeni ürününü de duyurdu. Starline olarak adlandırılan görüntülü sohbet teknolojisi ile kullanıcıların konuştukları kişiyi, gerçek boyutlarıyla ve üç boyutlu olarak görmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Google’dan Steve Seitz, Starline için kullandıkları teknolojinin 3D görüntüleme ve gerçek zamanlı sıkıştırma kullandığını belirtti. Ürünün ne zaman ortaya çıkarılacağı veya toplu kullanım için mevcut olup olmayacağı ise henüz belli değil.

KAMERA VE GÖRÜNTÜLEMEYE YENİ GÜNCELLEME





Google, görüntülerde cilt tonlarını doğru bir şekilde yakalamak için kamera ve görüntüleme ürünlerinde de çalışmalar yaptığını duyurdu.

Şirket ayrıca yeni bir aracını daha duyurdu. Görüntüleme ve kamera özelliklerine yoğunlaşan teknoloji devi; kullanıcıların cilt koşullarını daha iyi belirlemeye yardımcı olmak için sorunlu cilt bölgesinin fotoğrafını çekilip kullanıcıların semptomlar hakkındaki sorularını yanıtladığı yeni bir sağlık aracı üzerinde çalıştığını duyurdu. Google, bu yıl aracın pilot uygulamasını başlatmayı hedefliyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'A YENİ ÖZELLİK VE GİZLİLİK

Google Fotoğraflar, iki fotoğrafı kullanarak hareketli bir görüntü yaratabilecek. Fotoğraflar'a gelen tek özellik bu değil, şirket; gizlilik konusunda da adımlar atıyor.

Google, fotoğrafları şifre korumalı bir alanda depolanabilmesi için de yeni bir özellik ekliyor.

GOOGLE MAPS'TE DAHA FAZLA DETAY

Google, Live View artırılmış gerçeklik aracı için Google Haritalar’da bazı değişiklikler yapıyor. Google, günün farklı saatlerinde farklı restoranları göstermek, yeni bir şehri ziyaret ediyorsanız yerel önemli noktaları işaretlemek ve belirli bir bölgenin ne kadar yoğun olduğunu göstermek gibi pek çok bilgiyi haritalara taşımaya hazırlanıyor.

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