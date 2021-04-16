Google Earth yeni özelliği ile gezegenimizin 37 yıllık değişimini paylaşıyor

Google Earth, timelapse video özelliğini ekleyerek yeni güncellemesini duyurdu. 1984'ten bugüne kadarki görüntüler yeni bir 3D timelapse özelliği ile bir araya getiriliyor ve dünyanın herhangi bir yerindeki coğrafi değişikliklerin yıl yıl izlenmesini sağlıyor.

Kullanıcılar bu özelliği kullanırken değişen manzaraları farklı açılardan kullanmak isterlerse kameranın konumunu değiştirebiliyorlar.



Proje; Google, NASA, ABD Jeolojik Araştırmalar, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı arasının iş birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Google, timelapse özelliğinin 20 petabayt uydu görüntüsünden yararlandığını ve 4.4 terapiksellik bir video oluşturduğunu söylüyor.

Google, bu yeni özellik ile insanlara Dünya’yı nasıl etkilediklerini göstermek istediğini belirtti. Şirketin, hazırladığı öne çıkan timelapse videolarında kıyı şeritleri değişiyor, buzullar eriyor.

İKLİM KRİZİNE YÖNELİK FARKINDALIK

Google Earth Engine ve sosyal yardım direktörü Rebecca Moore timelapse videoların küresel iklim krizi için de bir farkındalık oluşturmasını umduğunu belirterek şunları söylüyor; “Timelapse özelliği, devasa uydu verisi arşivini değişen gezegenimizin kolayca anlaşılabilir bir resmine dönüştürüyor. Soyut olanı somutlaştırıyor ve umuyoruz ki bu, herkese gezegende gerçekte neler olup bittiğine dair objektif, ortak bir anlayış verebilsin. İnsanlara, harekete geçmeleri için ilham verebilsin.”