Google Maps’ten hayatı kolaylaştıracak ödeme sistemi

Google, yeni park etme avantajını entegre etmek için iki mobil park ödeme hizmeti olan Passport ve ParkMobile ile ortaklık kurdu.

Google Maps üzerinden ‘park ücreti öde‘ düğmesi ile bu işlem gerçekleştirebilecek. Ücret, Google Pay hesaplarıyla ilişkili kredi veya banka kartından tahsil edilecek.

Dünya çapında birçok şehirde toplu taşıma kullanan kişiler de, yakında metro kartlarına para eklemek için Google Haritalar’ı kullanabilecek. Google Haritalar ürün müdürü Vishal Dutta, çarşamba günkü bir blog gönderisinde, “Seyahatinizi planlayabilecek, ücretinizi birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan ödeyebilecek ve bu araçları kullanabileceksiniz” dedi.

Kullanıcılar, San Francisco’nun BART sistemi gibi dijital okuyuculara sahip toplu taşıma ağlarında, doğrudan Google Haritalar’dan bir geçiş kartı satın alabilecek.

Şirket, Android tabanlı telefonlar üzerinden Google Haritalar’da toplu taşıma için ödeme yapma olanağının önümüzdeki haftalarda dünya çapında 80 toplu taşıma acentesine genişleyeceğini söyledi.

Şirket, özelliklerin ilk olarak Android telefonlarda kullanıma sunulduğunu, yakında iOS’ta da bu uygulamanın yapılabileceğini açıkladı.

COVID-19 GÜNCELLEMELERİ

Google Haritalar, trenlerin ne kadar kalabalık olduğu, yerel seyahat kısıtlamalarını ve bölgedeki ortalama yedi günlük ortalama yeni enfeksiyonları sunan, COVID-19 ışığında bir dizi yeni güncelleme başlattı.

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