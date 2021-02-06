Google nefes ve nabız ölçebilecek

Google gündelik hayatta kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir güncellemeyi uygulamaya koydu. Bu ay Pixel telefonlarda Fit uygulamasına kalp ve solunum hızı monitörleri eklenecek.

GOOGLE’IN PİXEL TELEFONLARINDA OLACAK

Shiftdelete sitesinde yer alan habere göre; Google'ın yeni yayınladığı yeni güncelleme ile Pixel cihazlar, kullanıcının göğsünün yükselip alçalmasını izleyerek solunum hızını ve parmak ucundan geçen kanın renk değişimini izleyerek kalp atış hızını ölçmesini sağlıyor. Bu özelliğin yalnızca kullanıcıların genel sağlığı izlemesine izin vermeyi amaçladığını ve tıbbi durumları değerlendiremediğini veya teşhis edemediği belirtiliyor.

Uygulamayı kullanarak solunum hızını (bir kişinin dakikada aldığı nefes sayısı) ölçmek için, kullanıcılar telefonun ön kamerasını başlarına ve göğsüne doğrultuyor. Kalp atış hızını ölçmek içinse arka kameranın üzerine parmak koymak yeterli oluyor. Google'ın uygulamasından alınan kalp atış hızı verileri, bir kişinin günlük yaşamını sürdürürken kalp atış hızı gibi bir şeyi sürekli olarak izleyebilen giyilebilir bir cihazdan alabileceği okuma türlerinden daha az ayrıntı içeriyor.

Google Health‘in teknik sorumlusu Jiening Zhan, Pixel telefonlar üzerinde yapılan dahili araştırmalar, solunum hızı özelliğinin hem sağlık sorunları olan hem de olmayan kişiler için dakikada bir nefeste doğru olduğunu gösterdi. Kalp atış hızı özelliğinin doğruluğu ise yüzde 2 olarak açıklandı. Bu özellik, çeşitli cilt tiplerine sahip kişiler üzerinde test edildi ve açık ve koyu ten için benzer bir doğruluğa sahip olduğu ortaya çıktı. Ekip, değerlendirmelerinden elde edilen verilerle bilimsel bir makale yayınlamayı planlıyor.