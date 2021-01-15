Google’a yerel haber azarı

Google, Facebook ve diğer dev teknoloji şirketleri, Avustralya Hükümeti ile haber içeriği için ödeme yapma planları konusunda adeta savaşıyor.

Büyük teknoloji firmaları kendilerini, platformlarında görünen içeriğin ücretinin ödenmesi için Avustralya haber kuruluşlarıyla pazarlık yapmaya zorlayacak yasa hazırlığına direniyor. Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, onlar adına hükümet tarafından atanan bir hakem karar verecek.



Yasa tasarısı halen Avustralya Senatosu tarafından tartışılıyor ve yılın ilk çeyreğinde oylanması bekleniyor. Tasarı, Avustralya’nın iki kamu yayıncısı ABC ve SBS’yi de kapsıyor ve Google ve Facebook’un haberlerin kullanıcı verilerini yayıncılarıyla paylaşmasını gerektiriyor.

Arama motoru Google, Avustralya haber kuruluşlarına sunduğu hizmetin değerini belirlemek için deneyler yaptığını söylüyor. Google, testlerin Avustralyalı kullanıcıların yaklaşık yüzde 1’ini etkilediğini ve Şubat ayına kadar tamamlanacağını savunuyor. Hükümet ise Google’ın engellemesine tepkili.

“ENGELLEMEYE DEĞİL ÖDEMEYE ODAKLANIN”

Avustralya Hazinesi’nden sorumlu Hükümet Üyesi Josh Frydenberg, “Dijital devler, orijinal içeriği engellemeye değil, ödemeye odaklanmalı. Bu dijital devlere mesajım” dedi.

Frydenberg, “Bu, uygulamaya koyduğumuz dünya lideri bir plan. Sadece düzenleyici kurumlar tarafından değil, dünyadaki diğer hükümetler tarafından da kabul edildi” diye konuştu.

Google ise arama hizmetlerinin bu değişiklik altında daha kötü olacağını savunuyor. Ayrıca firma yasaların zarar vereceğini savunarak kapsamlı bir reklam kampanyası da yürütüyor.

Hükümet, Avustralya yazılı medyasının 2005 yılından bu yana reklam gelirinde yüzde 75 düşüş gördüğünü söyledi. Sonuç olarak, Avustralya’daki birçok haber kuruluşunun son yıllarda işleri azaldı ve bu yüzden işten çıkarmalar oldu.

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