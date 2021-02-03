Google’dan 5.6 milyar dolarlık kayıp

Google, Google Cloud ile kumar oynamaya devam ediyor. Firmanın buradan kazandığı gelirleri artarken, giderleri de aynı oranda artıyor. İlk kez Google, bugünkü üç aylık kazançlarında Google Cloud iş birimi için işletme gelirini ve kaybını açıkladı. Google Cloud, 2020 mali yılında 5,6 milyar dolar kaybetti.

İlk bakışta biraz kötü görünse de bu duruma olumlu yaklaşmanın da mümkün olduğu belirtiliyor. Bir yandan, 2018’de 4,3 milyar dolar ve 2019’da 4,6 milyar dolar olan kayıplar artarken, bir yanda da gelirler 2018’de 5,8 milyar dolardan ve 2019’da 8,9 milyar dolara güçlü bir büyüme gösteriyor.

“GELİR 2020’DE 13.1 MİLYAR DOLAR”

Google ve Alphabet CFO’su Ruth Porat, “Tüketici ve ticari faaliyetler yılın başlarında 56,9 milyar dolarlık gelire sahip güçlü dördüncü çeyrek performansımızın arkasında Arama ve YouTube vardı. “Google Cloud gelirleri, devam eden önemli bir ivmeyle 2020 için 13,1 milyar dolar oldu. Gördüğümüz büyüme fırsatlarında değer sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.

Google, Cloud işini reklamcılıktan gelen gelirle subvanse ediyor. Bu arada, Seattle’da AWS yalnızca son çeyrekte 12,74 milyar dolar gelir ve 3,56 milyar dolar işletme geliri bildirdi. 2020 için AWS’nin işletme geliri 13,5 milyar dolardı.

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