Google’dan akıllı televizyon sahiplerine kötü haber: Uygulamayı kaldırıyorlar

Özellikle ABD’de büyük bir ilgiyle kullanılan Google’ın video uygulamasının bazı markalara ait akıllı televizyonlarda destek vermeyeceği açıklandı.

Google’ın Google Play Movies and TV uygulamasını Samsung, LG ve Vizio marka akıllı televizyonlarda ve Roku cihazlarında durdurma kararı aldığı açıklandı. Açıklamada 15 Haziran 2021’e kadar uygulamanın destekleneceği fakat daha sonra bu platformlardan yazılımın kullanılamayacağı belirtildi.

Mevcut kullanıcıların bu uygulama yerine YouTube üzerinden geçmişte satın aldıkları içerikleri izlemesine imkan sağlanacağı belirtilirken, satın alınan Google Play kredilerinin de hesapta kullanılabileceği belirtildi. Platform üzerinden yeni dizi ve filmlerin satın alınabileceği belirtilirken “İzleme Listesi”nin YouTube’a transfer olmayacağı ve aile paylaşım sisteminin de daha sınırlı bir şekilde çalışacağı belirtildi.

Google’ın bu uygulamayı tamamen kaldırmayacağı belirtilirken, bu uygulamayı Google TV uygulaması ile birlikte büyütmeyi amaçladığı kaydedildi.

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