Google’dan çalışanlarına 500 dolar nakit

Google her yıl Googlegeist adlı bir anketle çalışanlardan şirket içindeki liderlik, ücret, çeşitlilik ve katılım gibi konuları derecelendirmelerini istiyor.

Googlegeist anketi çalışanlara yılın başında dağıtıldı ve yanıtlar Ocak ve Şubat aylarında birkaç hafta boyunca toplandı.

Bu yılki anketin sonuçları, 135 binden fazla tam zamanlı çalışanı ve yaklaşık bir o kadar geçici – sözleşmeli çalışanı olan şirket için zorlu bir yılı işaret ediyor.

Sonuçları değerlendiren Google CEO’su Sundar Pichai “Bu yıl Googlegeist’te en büyük düşüşü gördüğümüz alanlardan biri ‘refah’ oldu. Bu düşüşe, pandemi ve şirketin inanılmaz büyümesi de dahil olmak üzere birçok faktör neden oldu” dedi.

Insider’da yer alan habere göre personelin refah düzeyindeki düşüş, Google CEO’su Sundar Pichai’yi şirket içinde yeni avantajlar ve iş gücü değişikliklerini duyurmaya yöneltti.

Buna göre, sağlık için 26 Mart’ta şirket genelinde tatil ilan edilecek, 500 dolar bonus nakit ödeme yapılacak, çalışanlar istedikleri zaman ekstra 4 gün izin kullanabilecek.

Arama motoru devinin çalışanları Mart 2020’den bu yana COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışıyor ve eylül ayına kadar bu durum bu şekilde devam edecek.

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