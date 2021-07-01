Google’dan dijital COVID aşı kartı girişimi

Öncelikle ABD’de yaşayan kullanıcılara sunulacak özelliğin; sağlık hizmeti sağlayıcılarının, yerel yönetimlerin veya COVID aşılarını dağıtmaya yetkili diğer kuruluşların desteğine dayanacağı belirtildi. Google yayınlayacağı yeni özellikle ayrıca COVID test sonuçlarının saklanmasını da desteklemeyi planlıyor.

Google destek sayfasında paylaşılan bilgilere göre; COVID kart ne zaman aşı olunduğu ve hangi aşının yaptırıldığı hakkında bilgiler de gösterecek.

Google, ana ekranda karta bir kısayol eklemeyi önerip kartın cihaza kaydedilmesini de sağlıyor. Şirket, kullanıcıların sağladıkları bilgileri reklam amaçlı kullanmayacağını belirtse de kartın kaç kez ve hangi günlerde kullanıldığı gibi bazı bilgileri toplayacağını söylüyor.

Yeni sistem ilk olarak Amerika’da kullanıma sunulacak. İlerleyen günlerde diğer ülkelere de kullanıma açılması beklenen dijital kart için hükümetlerin onayı gerekecek. Eğer bir ülke, vatandaşlarının aşı bilgilerini Google'a vermelerini reddederse sistem o ülkede hayata geçemeyecek.

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