Google’dan donanım ürünleri için yeni atılım

Google, donanım ürünlerine daha fazla odaklanarak Silikon Vadisi'nde yeni bir merkez kuracağını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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CNBC’nin haberine göre; Google, Silikon Vadisi’nde bazı donanım ürünleri için yeni bir merkez içerecek başka bir kampüs planlıyor. CNBC’ye göre Google, Kuzey San Jose, California’da arazi satın alıyor ve ön planların bir araştırma ve geliştirme merkezi içereceğini gösterdiğine 389 milyon dolardan fazla harcıyor.

Google’ın Midpoint adını verdiği kampüs, Google’ın mevcut Mountain View merkezi ile San Jose’deki karma kullanımlı kampüsü arasında yer alacak. Midpoint, bir yaya köprüsü ile birbirine bağlanan beş ofis binasına sahip olacak ve planlama belgelerinin gösterdiğine göre, Nest akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere donanım bölümü için bir merkez görevi görecek üç endüstriyel binaya bitişik olacak. CNBC’nin haberine göre, belgeler ayrıca Google’ın Midpoint’i 2018’den beri planladığını gösteriyor.

Google, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin donanım şefi Rick Osterloh, daha önce Google’ın donanım alanında pazar payı almaya hazır olduğunu söylemişti.

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