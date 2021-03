Google’ın ardından Facebook da medya baronuyla anlaşma yaptı

Avustralya'da Google'ın ardından Facebook da medya kuruluşlarına haber içerikleri karşılığında ödeme yapmak konusunda anlaşma yoluna gitti.

The New York Times'ın aktardığına göre, Facebook ile Avustralyalı medya baronu 90 yaşında Rupert Murdoch'a ait News Corp şirketi arasında bugün anlaşma imzalandı.

GOOGLE GEÇEN AY ANLAŞMIŞTI

Bilindiği gibi, Facebook ve Google, Avustralya'da dijital platformların medya şirketlerine ödeme yapmasını öngören yasanın çıkmaması için uzun süre uğraşmış, ülkeden çekilme tehdidinde bulunuş, Facebook şubat ayında bir süreliğine Avustralya'da haber içerikleri paylaşımını engellemişti.

Tehditlere rağmen kısmı tavizlerle söz konusu yasa, 24 Şubat'ta parlamentodan geçmişti. Yasanın parlamentodan geçmesi öncesinde Google, Rupert Murdoch'ın başını çektiği medya şirketleriyle anlaşma yoluna gitmişti.

KAZANAN MUHAFAZAKAR MURDOCH OLDU

ABD ve İngiltere'de de medya kuruluşlarına sahip olan Murdoch, Avustralya medyasında büyük bir ağırlığa sahip.

News Corp CEO'su Robert Thomson, Facebook ile yapmış oldukları anlaşmayı bir dönüm noktası olarak değerlendirdi ve Avustralya'da medya sektörü açısından somut ve belirgin bir etkisi olacağını dile getirdi.

Öte yandan, söz konusu anlaşmanın, yasayı çıkartan Avustralya hükümetinin dediğinin aksine, kamu çıkarlarını koruyan gazetecilik açısından çok faydalı olmayacağını düşünenler de var.

İTİRAZLAR VAR

Batı Sydney Üniversitesi'nden Tanya Notley, anlaşmaya dair “Bu anlaşmanın kamunun menfaatine olduğuna dair bir garanti bulunmuyor” dedi. Notley, Facebook'un anlaşma yaptığı medya kuruluşunun muhafazakar ve hükümetle aynı çizgide olduğuna dikkat çekti.

Murdoch'ın şirketi News Corp; ABD'de The Wall Street Journal gazetesi ve Fox televizyonunu, İngiltere'de The Times, The Sun ve The Sunday Times gazetelerini, Avustralya'da da The Australian, The Daily Telegraph ve The Herald Sun gazetelerini bünyesinde barındırıyor.

ÖZEL ANLAŞMA OLMAZSA TAHKİM BELİRLEYECEK

Google ve Facebook'u medya şirketleriyle anlaşma yapmaya iten nokta, yasada şirketlerle özel anlaşmalara varılmazsa tahkimin belirleyeceği içerik ücretini ödemek zorunda kalma maddesinin yer alması oldu.

Google ile News Corp arasındaki anlaşmada, medya şirketlerinin bir abonelik platformu geliştirmeleri, Google’ın reklam teknolojisi hizmetleri aracılığıyla reklam gelirlerini paylaşmaları, sesli gazetecilik oluşturmaları ve YouTube aracılığıyla video haberciliği geliştirmeleri öngörülmüştü.