Google’ın ilk çeyrekteki kârı Wall Street tahminlerini geride bıraktı

Google Wall Street tahminlerini aşan bir ilk çeyrek geçirdiğini açıkladı. Google’ın arama işinden elde ettiği gelir, %30 artarak 31,9 milyar dolara yükselirken, YouTube geliri ise %49 artarak 6 milyar dolara çıktı.

Şirketin Amazon ve Microsoft’tan sonra üçüncü en büyük bulut hizmet sağlayıcısı olan Google Cloud ise, bu çeyrekte %45,6 artışla 4.0 milyar dolar gelir elde etti.

Finans müdürü Ruth Porat, rakamların artan çevrimiçi tüketici faaliyetini ve reklamveren gelirindeki geniş tabanlı büyümeyi yansıttığını söyledi. Alphabet hisseleri, mesai sonrası işlemlerde %4 arttı.

PANDEMİ ETKİSİ

Şirketin elde ettiği kârda pandeminin de etkisi olduğu düşünülüyor. İnsanlar evde kalıp YouTube izlemeye devam ettikçe, oyun oynadıkça şirketin sunduğu reklamları da tıklamaya devam etti.

CEO Sundar Pichai, “İnsanlar bilgilenmek, bağlantı kurmak ve eğlenmek için Google'a ve birçok çevrimiçi hizmete başvurdu” diyerek pandeminin bu kârlılıktaki etkisine dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Google'ın alan adını 25 liraya satın aldı