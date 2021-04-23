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Güneş’in bütün detayları ortaya çıktı

ABD'de yaşayan astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneşin 100 bin ayrı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik görsel şölene imza attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:57, 23/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Güneş’in bütün detayları ortaya çıktı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS), Güneş’in ve Ay’ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine şaşırttı.

McCarthy Nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş’in detaylarını fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi.

McCarthy’nin, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı ifade edildi. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneşin 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonunu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını ifade etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:15:55,