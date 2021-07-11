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Güney Kore’de tuvaletleri enerjiye ve dijital paraya dönüştürdüler

Güney Kore'de çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, enerji üretmek için tuvaletleri kullanıyor. Jae-weon, ayrıca geliştirdiği sistemle çevre dostu tuvaletini kullanan kişilerin dijital para kazanmasını da sağlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:04, 11/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Güney Kore’de tuvaletleri enerjiye ve dijital paraya dönüştürdüler

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (UNIST) şehir ve çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, biyogaz ve gübre üretmek için dışkı kullanan bir laboratuvara bağlı çevre dostu tuvalet tasarladı.

BeeVi ismini verdiği tuvalet, dışkıyı yeraltı tankına göndermek için bir vakum pompası kullanarak su kullanımını azaltıyor. Ardından da bir enerji kaynağı haline gelen metan’a ayırıyor. Jae-weon, dışkının enerji ve gübre yapmak için bir değere sahip olduğunu belirtiyor: “Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum.”

Çevre mühendisi, ortalama bir insanın günde yaklaşık 500 gram dışkıladığını ve bunun 50 litre metan gazına dönüştürülebileceğini söyledi. Bu gaz 0,5 kWh elektrik üretebilir veya bir arabayı yaklaşık 1,2 km (0,75 mil) sürmek için kullanılabilir.

Cho Jae-weon, ayrıca Korece bal anlamına gelen Ggool adında bir sanal para birimi de tasarladı. Çevre dostu tuvaleti kullanan her kişi günde 10 Ggool kazanıyor.

Öğrenciler para birimini kampüste kahveden meyveye veya kitaplara kadar çeşitli ürünler satın almak için kullanabiliyorlar.

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