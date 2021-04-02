Haber bültenleriyle Twitter’dan para kazanmak mümkün

Twitter geçtiğimiz aylarda yaptığı satın almayla, Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter'da ya da başka bir yerde oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın mümkün olabileceğini açıkladı.

TWITTER HABER BÜLTENLERİYLE NASIL PARA KAZANILIR?

Twitter’a dahil olan Revue’ye ulaşmak için, hesabınızdaki ‘Daha fazla’ kısmına tıklayabilirsiniz. Revue’den gönderdiğiniz bülten başına ödeme almak istiyorsanız, öncelikli olarak Stripe hesabınızı uygulamaya bağlamanız gerekiyor. Daha sonra bülten başına bir ücret belirliyorsunuz ve ücretli üyelere gönderdiğiniz bültenlerinizden para kazanabiliyorsunuz.

Twitter haber bültenleriyle yapılabilecekler şu şekilde;

-Haber bültenleri oluşturabilir ve planlayabilirsiniz

-Bülten şablonları oluşturabilirsiniz

– e-Mail listelerinizi bültenlerinize aktarabilirsiniz

– Sosyal medya paylaşımları entegre edebilirsiniz

-Abonelerden para kazanabilirsiniz

-Tüm sürecin verilerini takip edebilirsiniz

PARA KAZANMAK İÇİN ‘STRIPE’ ŞART

Oluşturduğunuz ve paylaştığınız içerikten gelir elde etmek için Stripe uygulamasının hesabınıza bağlı olması gerekiyor. Bu uygulama sayesinde abonelerinizden ne kadar ücret alacağınıza karar verebilir ve bir paylaşımın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını seçebilirsiniz.