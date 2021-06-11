Hackerların yeni saldırısı: 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgileri ele geçirildi

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker, Windows yazılımı çalıştıran 3,25 milyon bilgisayardan ödeme ayrıntılarının ele geçirildiğini söyledi. Hesapları hedef alınan firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor. NordLocker, hackerların e-posta veya önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırdığını belirtti.

NordLocker tarafından yayınlanan rapora göre, kötü amaçlı yazılım, 2018 ile 2020 arasında 26 milyon oturum açma kimlik bilgisi de dahil olmak üzere pek çok bilgi çaldı. Şirket rapora, aynı zamanda web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiğini de ekledi.

Bu verilerden herhangi birinin daha sonra gerçek sahiplerini dolandırmak için kullanılıp kullanılmadığı belirsizliğini koruyor.

E-POSTA VEYA YASA DIŞI YAZILIMLARI KULLANDILAR

NordLocker konuyla ilgili şunları söyledi: “Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız.”

NordLocker, kötü amaçlı yazılımın e-posta ve Adobe Photoshop 2018’in ön yüklemeli sürümleri ve bir dizi bilgisayar oyunu da dahil olmak üzere yasa dışı yazılımlar aracılığıyla iletildiğini tespit etti. Rapora göre çalınan veriler arasında; 1 milyon resim, 650.000 Word ve pdf dosyası dahil olmak üzere 6,6 milyon masaüstü dosya yer alıyor.

SİBER SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM

Bilgisayar korsanlarının saldırılarının artmasıyla ABD’da önlemler alınmaya da başlandı. ABD’li yetkililer, bu hafta Adalet Bakanlığı’nın artık siber saldırıları terörizmle aynı düzeyde araştıracağını söyledi.

Geçen ay, büyük benzin taşıyıcısı Colonial Pipeline da bir fidye yazılımı saldırısına uğramış ve DarkSide korsan grubuna yaklaşık 4,4 milyon dolar bitcoin ödemek zorunda kalmıştı. Reuters’in bildirdiğine göre, Adalet Bakanlığı Colonial Pipeline tarafından ödenen 2.3 milyon dolarlık kripto para fidyesini geri aldı.

İlginizi Çekebilir ABD'yi karıştıran siber saldırı! Biden, Putin'e soracak

İlginizi Çekebilir Yemeksepeti'ne siber saldırıda yeni gelişme: 21 milyondan fazla kişi etkilendi