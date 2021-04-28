Hastalıkları bitirmek için tartışma yaratan proje: 750 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek salacaklar

ABD’nin Florida eyaletinde sivrisinekler üzerinde hayata geçirilmeye hazırlanılan bir proje kamuoyunu ikiye böldü. Florida Keys’teki istilacı ve hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek isteyen biyoteknoloji şirketi Oxitec, genetiği değiştirilmiş sinekleri kullanacak.

Proje kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde genetiği değiştirilmiş 750 milyon erkek sivrisinek bölgeye salınacak. Araştırmanın ilk adımı bu hafta atılacak. 6 bölgede binlerce sivrisinek doğaya bırakılacak. İnsanları ısıran ve hastalık bulaştıran dişi Aedes sineklerini hedef alacak genetiği değiştirilmiş sivrisinekler, Zika, Sarıhumma ve Dang Humması gibi hastalıkların önüne geçecek.

DİŞİLER YUMURTA İÇİN ISIRIYOR



Dişi Aedes sinekleri yumurta üretmek için ihtiyaç duyduğu kan nedeniyle canlıları ısırıyor. Erkek genetiği değiştirilmiş sineklerin, dişi sinekleri üreyecek yetişkinliğe gelmeden öldürmesi bekleniyor. Bu sayede dişi sineklerin popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor.

HASTALIKLARIN TAMAMI ONDAN GEÇİYOR



Projeyi destekleyenler kadar karşı çıkanlar da var. The Telegraph’a konuşan Florida Keys Çevre Örgütü Birliği’nden Barry Wray, “Florida’da yaşayan insanlar genetik mühendislikle değiştirilmiş sivrisineklere izin vermiyor. İnsan denekleri de olmak istemiyorlar” dedi.

Florida Keys’teki sinek popülasyonunun yüzde 4’ünü oluşturan Aedes sivrisinekleri, sinekler aracılığıyla insanlara bulaşan hastalıkların tamamından sorumlu.