Hepsifly ile uçak bileti satacak

Aylık 200 milyondan fazla ziyareti ağırlayan ve 40'a yakın kategoride, 50 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, pandemi döneminin etkileriyle şekillenen 2020 yılında bir dizi alana yatırım yaptı.

Hepsijet ile taşımacılık sektörüne, HepsiPay ile dijital ödeme çözümlerine, Hepsiexpress ile sipariş teslimine, HepsiAd reklam platformu ile markaların görünürlüklerine, Hepsiglobal ile e-ihracata yatırım yapan Hepsiburada, Hepsifly markası ile yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışına başladı.

Hepsiburada hesabı olan herkes, yeni bir hesap oluşturmadan mevcut hesabı ile giriş yaparak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine sahip ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olan Hepsifly üzerinden seyahat hizmetlerinden yararlanabiliyor ve kayıtlı kredi kartları ile hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor.

Hepsifly’da kullanıcılar, nereden nereye uçacağını, uçuş tarihlerini, kaç kişi için bilet baktığını ve hangi sınıfta uçmak istediğini seçerek, farklı uçuş seçeneklerini listeleyebiliyor. Platformdaki “biletlerim” sekmesi Hepsiburada’nın siparişler kısmı ile bağlantılı olarak çalıştığı için, kullanıcılar satın aldıkları biletlere Hepsiburada’nın siparişler kısmından da ulaşabiliyorlar. Ayrıca alternatif turizm lokasyonlarından, seyahat için pratik önerilere farklı konularda içeriklere de erişebiliyorlar. Hepsifly'da lansmana özel vade farksız 3 ay taksit imkanı da mevcut.

Hepsiburada Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Grup Başkanı Murat Büyümez “Hepsiburada olarak farklı ihtiyaçlara sahip tüm paydaşlarımıza iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, onları anlıyor ve uygun çözüm geliştiriyoruz. Hepsifly ile pandemi döneminde e-ticarete ve sektörün lideri konumundaki markamıza artan ilginin, turizme ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine de katkı sunmasını umut ediyoruz” dedi.