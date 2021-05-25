Hindistan’da polis, Twitter ofislerine baskın düzenledi

TechCrunch’ın haberine göre; geç saatlerde gerçekleşen baskın sırasında Delhi ve Gurgaon’daki ofislerde Twitter çalışanları bulunmuyordu. Gazeteci Aditya Raj Kaul, Hindistan’daki Twitter çalışanlarının şu anda uzaktan çalıştığını söyledi.

Hindistan hükümeti, sosyal medya platformunun Hindistan’ın iktidardaki BJP partisinden Sambit Patra’nın bir tweetine “manipüle edilmiş medya” etiketini uygulamasından iki gün sonra Twitter’a bir bildirim gönderdi. Patra, kaldırılmış gibi görünen tweet’inde, muhalefet partisinin hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelesini baltalamaya çalıştığını söylüyordu.

MANİPÜLE EDİLMİŞ MEDYA

Twitter, platformunda paylaşılan önemli ölçüde yanıltıcı şekilde değiştirilmiş veya uydurulmuş içerikler için geçerli olan manipüle edilmiş medya politikasını geçtiğimiz Şubat ayında tanıttı. Doğru olarak sunulan yanlış içerik ve kamu güvenliğini etkileme veya ciddi zarara yol açma olasılığı yüksek bulunan içerik, kurallar uyarınca tamamen kaldırılmaya başlandı.

Twitter, etiketi o zamandan beri platformda yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç tweet’ine uyguladı.

ÇALIŞANLARI HAPSE ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Sık sık salgın nedeniyle eleştirilen Hindistan hükümeti, COVID-19’un yayılmasıyla ilgili sosyal medyadaki bilgileri sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyordu. Geçen ay hükümet Twitter, Facebook ve Instagram’a salgını ele almasını eleştiren paylaşımları kaldırmasını söyledi.

Mart ayında Hindistan hükümeti, çiftçilerin protestolarıyla ilgili içeriği kaldırma taleplerini yerine getirmemeleri halinde ülkedeki Facebook, WhatsApp ve Twitter çalışanlarını hapse atmakla da tehdit etmişti. Twitter, hükümetin yaptığı bildirimin ardından 500’den fazla hesabı kalıcı olarak engellemiş ve diğerlerinin de ülke içinde görünmesini engellemişti.

HÜKÜMET, COVID NEDENİYLE ELEŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Hindistan’da COVID-19 ile bağlantılı ölümlerin sayısı bu hafta 300.000’i geçti. Johns Hopkins Coronavirus Kaynak Merkezi’ne göre, Hindistan Pazartesi günü 222.315 yeni COVID-19 vakası ve 4.454 yeni ölüm bildirdi.

Ancak uzmanlar, birçok ölüm resmi olarak kaydedilmediği için gerçek ölüm sayılarının çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyorlar. Başbakan Narendra Modi, bu yılın başlarında virüse karşı zafer ilan etmesine rağmen; krize yavaş tepki vermesiyle ilgili ağır şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

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