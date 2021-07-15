Hükümetlerin, Twitter’daki muhabirlerin ve haber kuruluşlarının içeriğini kaldırma talebi arttı

Twitter yayınladığı şeffaflık raporunda; 2020’nin ikinci yarısında, yılın ilk yarısına göre yüzde 26 artışla, hükümetlerden içeriğin kaldırılması için 361 yasal taleple karşı karşıya kaldığını söyledi.

Twitter tarafından iki yılda bir yayınlanan raporda, Twitter’ın nihayetinde gazetecilerden ve haber yayıncılarından gelen beş tweet’i kaldırdığı belirtildi. Sosyal medya platformu daha önce gazetecilere veya yayıncılara ilişkin talepleri izlememişti.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

İçerik kaldırma taleplerinin çoğu sırasıyla Hindistan, Türkiye, Pakistan ve Rusya’dan geldi. Raporda, Hindistan’ın 2020’nin ikinci yarısında hükümetlerin bilgi talepleri listesinde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’ni geçtiği belirtildi.

Şirket, küresel olarak 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında 14.500’den fazla bilgi talebi aldığını ve taleplerin yüzde 30’una yanıt olarak bilgilerin bir kısmını veya tamamını karşıladığını söyledi.

Platformun belirttiğine göre bu tür talepler, takma adlarla tweet atan kişilerin kimliklerini soran hükümetleri veya diğer kuruluşları içerebiliyor. Twitter ayrıca çeşitli içeriklerin kaldırılması için 38.500’den fazla yasal talep aldı, bu sayı 2020’nin ilk yarısına göre yüzde 9 düştü, platform taleplerin yüzde 29’unu karşıladı. Şirket, kötüye kullanım içeriğinin yüzde 65’inden fazlasını insan incelemesi için belirlediğini söyledi.

Twitter, sosyal medyaya yönelik yeni içerik düzenlemeleri konusunda başta Hindistan olmak üzere ülkelerle çeşitli çatışmalar da yaşadı. Geçen hafta şirket, Hindistan’da geçici bir sorumlu atadığını ve kurallara uymak için başka yöneticiler de atayacağını söyledi.

Bazı ülkeler sosyal medya platformlarına erişimi yasaklamak veya kısıtlamak için de harekete geçti. Pazartesi günü Küba, hükümet karşıtı protestoların ortasında Facebook ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarına erişimi kısıtlamaya başladı. Geçen ay Nijerya, Twitter’ı ülkeden yasakladı ve televizyon kanallarına, radyo istasyonlarına platformu bilgi toplamak için kullanmamalarını emretti.

Diğer sosyal medya şirketleri gibi Twitter da hizmetinde nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve diğer suistimalleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. İcra Kurulu Başkanı Jack Dorsey, mart ayında yanlış bilgilendirme konusunda Kongre önünde ifade veren teknoloji liderleri arasındaydı.

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