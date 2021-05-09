İlaç şirketlerinin yeni gözdesi: Facebook reklamları

Kullanıcılarının verilerini kullanarak reklam yapılmasına olanak sağlayan Facebook, yeni bir etik tartışmanın ortasında. Büyük ilaç şirketlerinin ilaç pazarlamak için Facebook verilerinden yararlanması, sosyal medya devinin kullanıcıların verilerine erişimiyle ilgili sınırlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Binlerce kullanıcının Facebook verilerini toplayan Markup’ın Citizen Browser projesinden elde edilen veriler, hedeflemenin ne kadar kesin ve geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor. Facebook, insanların sağlık koşullarını açıkça tanımlayan reklamveren kategorileri sunmasa da Markup; bourbon, oksijen ve şeker hastalığı farkındalığı gibi konulara ilgisi olan kişileri hedefleyen reçeteli ilaçlara yönelik düzinelerce reklam belirledi.

İLGİ ALANINA GÖRE İLAÇ REKLAMI

Örneğin, GlaxoSmithKline tarafından üretilen Zejula, ilerlemiş yumurtalık kanserini tedavi etmek için reçete ediliyor ve Facebook’un kanser farkındalığına ilgi gösterdiğini belirlediği kullanıcılar bu ilaç için hedefleniyor.

İsviçreli şirket Novartis tarafından üretilen ve kanser tedavisinde kullanılan Piqray, Ulusal Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilgi duyan kullanıcılara gösterildi.

DÜŞÜNÜLENİN ÇOK ÜSTÜNDE VERİ TOPLUYOR

Facebook’tan Tom Channick, The Markup’a insanların, beğendikleri sayfalar veya tıkladıkları reklamlar da dahil olmak üzere Facebook’taki etkinliklerine göre ilgi alanı kategorilerine yerleştirildiğini söyledi. Facebook burada yasa dışı herhangi bir şey yapmıyor olsa da bu örnekler, Facebook’un birçok kişinin düşündüğünden daha fazla veri topladığını ve bunları kullandıklarını da kanıtlıyor.

Facebook, sağlık koşulları gibi son derece hassas konuları hedefleyerek, bu verilerden para da kazanabiliyor. Washington Post’un haberine göre; sağlık ve ilaç sektöründeki şirketleri 2019’da sadece Facebook mobil reklamlarına neredeyse 1 milyar dolar harcadı.

VERİ TOPLAMA KONUSUNDA TALEPKÂR

Facebook, bu yıl kişiselleştirilmiş reklamların küçük işletmelere yardımcı olabileceğini açıklayan reklam kampanyaları düzenledi ve bu nedenle, kullanıcıların Facebook’un bunları izlemesine izin vermesi gerektiğini açıkladı. Ancak Facebook'un bu kampanyası kapsamında büyük ilaç firmalarının da verilerden yararlandığını unutmamak gerek.

Sosyal medya devi ayrıca, WhatsApp kullanıcılarından daha fazla kullanıcı verisi toplamak istiyor ve onları, bu yıl pek çok eleştiri alan gizlilik politikası değişikliğini kabul etmeye zorluyor. Facebook ayrıca, iPhone ve iPad’den kullanıcı verilerine sürekli erişim istiyor. Sosyal medya devi, Apple'ın son iOS güncellemesiyle birlikte gelen kullanıcı verilerinin gizliliği ile ilgili geliştirdiği uygulamadan da son derece rahatsız.

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