İlk online CES’te öne çıkan ürünler

Dünyanın popüler etkinliklerinden Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show-CES) bu yıl çok farklı bir formatta gerçekleşiyor. 11-14 Ocak tarihleri arasında corona virüsü salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenleniyor. Yeni mekan yani çevrimiçi ortam, şirketlerin virüsü uzak tutmaya yardımcı olan yenilikleri sergilemesini engellemedi.

Teknoloji firmaları bir çok ürünü ilk kez bu fuarda tanıtıyor. İnsanların ofise dönmesine yardımcı olacak, karantina altındakiler arasındaki endişeleri hafifletecek, dışarıda ve gerçek dünyada güvende kalmalarına yardımcı olacak birçok ürün bu fuarda sergileniyor.

Olası corona virüsü semptomlarını belirlemek için hayati değerleri izleyen madeni para büyüklüğünde bir cihaz, gerçek bir evcil hayvanı taklit eden kedi benzeri bir robot ve hava kalitesini ölçen akıllı maskeler bulunuyor.

MADENİ PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜM VÜCUT HAREKETLERİNİZİ İZLİYOR

BioIntelliSense, kullanıcının göğsüne yapışan ve cilt sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı, aktivite seviyesi ve uyku kalitesi gibi hayati değerleri izleyen madeni para büyüklüğünde bir giyilebilir cihaz tanıttı. Cihaz, tüm bu ölçümleri kullanarak bir kullanıcının corona virüsü semptomları geliştirip geliştirmediğini belirleyebiliyor.

BioIntelliSense’in CEO’su James Mault, “CES 2021 İnovasyon Ödülü sahibi olarak en iyi seçilmekten büyük onur duyuyoruz. BioButton COVID-19 belirti tarama ve aşı izleme çözümünün ticari lansmanı, çalışma sahalarına, okula, seyahate, konferanslara ve eğlenceye güvenli bir şekilde geri dönme konusundaki büyüyen zorluğun üstesinden gelmek için tam da zamanında geliştirildi” dedi.

BioButton, semptomları sadece birkaç gün içinde tespit etme özelliği için Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldı.

KARANTİNAYLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLAYACAK ROBOT

Bazı cihazlar insanların evlerinin dışında güvende kalmasına yardımcı olurken, bazıları da karantina süresinde evde kilitli kalmakla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Petit Qoobo robotu tam da bunun için tasarlandı.

Bu yuvarlak, tüylü robot, başı ve bacakları olmayan bir kedi gibi görünecek şekilde tasarlandı.

Japon yapımcısı Yukai Engineering’e göre, “ürkek, genç hayvanları” andıran ve hatta kullanıcıların duyabileceği ve hissedebileceği kendi “kalp atışları da olan sevimli bir dost.

HAVA KALİTESİNİ ÖLÇEBİLEN AKILLI MASKE

Maskeler günlük kıyafetimizin bir parçası haline geldi ve birçok şirket, kıyafet tasarımını yaşamları iyileştirmeye yardımcı olacak teknolojilere dönüştürdü, bu şekilde tasarladı.

AirPop, corona virüsün dünyayı ele geçirmesinden beş yıl önce de maskeler üretiyordu, ancak egzersiz için orijinal tasarımı değiştirdiler ve hava kalitesini ölçme yeteneğini eklediler.

‘Active+‘ olarak adlandırılan maske, bir akıllı telefona bağlanan sensörlerle donatıldı. Bu, maskenin dakikada alınan nefesten, dış hava kalitesine kadar her şeyi izlemesini sağlıyor.

BU ÇALIŞMA LAMBASIYLA BİLGİSAYARINIZI DEZENFEKTE EDEBİLECEKSİNİZ

Bazı şirketler, çalışanlarını aylar sonra yavaş yavaş da olsa ofise geri çağırıyor. Ancak personelin çalışma zamanlarını evden çalışma takvimleriyle bölmelerine de izin veriyor.

Böyle bir durum, insanların dizüstü bilgisayarlarını ve diğer eşyalarını işe gidip gelecekleri anlamına geliyor ve bu da yol boyunca bakteri ve virüs toplama riskini artırabilir.

Bu sorunu çözmek için Amerikan firması Targus, CES’te virüs öldüren klavye ışığı ve antimikrobiyal sırt çantası başlattı.

UV-C LED Dezenfeksiyon Işığı, klavyeye sızabilecek virüs ve bakterilerin yüzde 99,9’unu öldürebiliyor.

Masaüstüne oturmak üzere tasarlanan AC gücüyle çalışan ışık, hareket sensörleri aracılığıyla otomatik ayarlarla çalışma alanını dezenfekte ederek her saat 5 dakika çalışıyor.

Güvenlik bölgesi içinde veya doğrudan aktif temizleme alanının dışında herhangi bir hareket algılanırsa, UV-C LED’leri otomatik olarak devre dışı bırakılıyor ve beş dakikalık hareketsizlikten sonra yeniden başlıyor.

Targus ayrıca, bir dizüstü bilgisayarı tutan ve sırt çantasındaki mikroorganizmaların büyümesini önlemek için temel temas noktalarında antimikrobiyal aşılanmış koruyucu kaplamaya sahip 2Office Antimikrobiyal Sırt Çantası’nı da sergiledi.