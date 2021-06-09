Ingenuity’den başarılı bir uçuş daha

Dron ikinci kez yeni bir iniş alanına uçtu, navigasyon kameralarının daha önce hiç görmediği bir yerde havada süzüldü ve ardından kendini yavaşça yere indirdi. NASA salı günü yaptığı açıklamada, “Başarılı bir uçuş daha” dedi. Ajans, uçuşun hangi gün gerçekleştiğini belirtmedi.

NASA başlangıçta helikopteri bu kadar fazla hareket ettirmeyi planlamamıştı. Ingenuity, sadece beş uçuş için tasarlandı ve mühendisler bu serinin sonunda dronun çökmesini bekliyordu. Ancak Ingenuity ilk uçuşlarında o kadar iyi performans gösterdi ki ajans onu yeni bir göreve daha gönderdi. Helikopterin hayatta kaldığı sürece yeni uçuşlar yapması bekleniyor.

GELECEK GÖREVLER İÇİN HAZIRLIK

Bu yeni görev, Ingenuity’e NASA’nın gelecekteki uzay helikopterleriyle yapmak isteyebileceği operasyonları test etme şansı veriyor. Buna keşif ve haritalama, Mars’ın ilginç özelliklerini havadan gözlemleme ve gezginlerin erişemeyeceği engebeli arazileri keşfetme dahil.

NASA’dan Ken Farley, “Helikopterin, gezginlerin geçemeyeceği ve bilimsel veriler getiremeyeceği arazilere uçurma yeteneği, bir gezgin ile bir keşif helikopterini birleştirecek gelecekteki görevler için son derece önemli” dedi.

KAÇ KEZ DAHA UÇABİLECEĞİ BELİRSİZ

Helikopter, bonus uçuşlardan ilkini 22 Mayıs’ta 213 metrelik rekor bir uçuşla gerçekleştirdi. Navigasyon sistemi, helikopterin uçarken yalpalamasına neden olan bir arıza yaşattı. Ancak yine de Ingenuity güvenli bir şekilde inecek şekilde kendini dengelemeyi başardı ve tamamen keşfedilmemiş bir bölgeye gidebildi.

NASA, Ingenuity’nin kaç kez daha uçabileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu arada, Ingenuity’yi Mars’a taşıyan Perseverance da ilk Mars toprağı örneğini almaya çalışacağı bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Perseverance’ın görevi ise Mars kayalarını ve toprağını analiz edip gelecekteki NASA görevi için Dünya’ya düzinelerce örnek toplamak.

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