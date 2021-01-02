İngiliz ordusu ‘otonom ve küçük’ drone testlerine başladı

İngiliz savunma firmaları BAE Systems ve UAVTEK tarafından geliştirilen ‘The Bug’, sadece 191 gram ağırlığında ve yetişkin bir insanın yumruğu büyüklüğünde bir robot. 40 dakika çalışabilen pil ömrüyle dikkat çeken drone’dan ordunun 30 adet aldığı söyleniyor.

Son aylarda deneyleri yapılan ‘böcek’ isimli drone, küçük gövdesine rağmen zorlu hava koşullarına dayanabiliyor.

BAE Systems’in Baş Teknoloji Uzmanı James Gerard, Cotswolds’daki atölyesinden insansız hava araçları tasarlayan ve üreten UAVTEK ile ortaklaşa ürettikleri drone’ları orduya teslim ettiklerini açıkladı. Gerard, “Büyük hacimli güvenlik donanımı geliştirme konusundaki deneyimimiz, ekibin mükemmel tasarımı Silahlı Kuvvetlerimizin kullanabileceği gerçek bir ürüne dönüştürmesine yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

James Garard, “Böcek, en zorlu hava koşullarında bile, bir köşede ya da bir sonraki tepenin arkasındaki yerlerde hayati ve taktiksel istihbarat akışı sunabilir. Ayrıca birliklere görsel bir güncelleme sağlamak için özerk bir şekilde çalışabilir” diye konuştu.

Gerard, drone’ların ‘kara, deniz ve hava komutanlarının durumsal farkındalıklarını artırmalarına ve kararlarını bildirmelerine’ olanak tanıyacağını da sözlerine ekledi. Potansiyelinin kanıtlanmış olmasıyla birlikte, mühendisler şimdi minik robotun tasarımını daha da geliştirmek istiyor.