İngiltere’den Uber’e kötü haber: Sürücülere asgari ücret ve tazminat hakkı

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti sağlayan ABD’li şirket Uber’e İngiltere’den kötü haber geldi. 2016’da Uber için çalışan 35 sürücü, serbest çalışan statüsü yerine, şirket çalışanlarıyla aynı haklara sahip olmaları gerektiği talebiyle dava açtı.

Söz konusu davada sürücülerin asgari ücret, yıllık izin ve tazminat gibi haklara sahip olunmasına hükmedilirken, Uber konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Financial Times’ın haberine göre Yüksek Mahkeme davayla ilgili kararını verdi.

Mahkemenin kararında, Uber sürücülerinin şirket çalışanlarının haklarına sahip olmasına hükmedildi. Karar, İngiltere genelinde binlerce sürücüsü olan Uber için emsal niteliğinde olacak.