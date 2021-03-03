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Instagram itiraf etti: Hata yaptık

Instagram'ın bir süredir getirmeyi planladığı 'beğeni sayılarını gizleme' güncellemesi bazı kullanıcılar üzerinde test ediliyordu ancak bir hata sebebiyle test edilen insan sayısı artırıldı. Birçok kişinin beğeni sayısı kayboldu, Instagram'dan hata yaptık açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:26, 03/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Instagram itiraf etti: Hata yaptık

Instagram’ın yaklaşık 2 senedir test ettiği ‘beğeni sayılarını gizleme’ güncellemesi, bir hata sebebiyle kullanıcıların büyük çoğunluğuna uygulandı. Beğeni sayısı kaybolan kullanıcılar bunun nedenini araştırırken, Instagram’dan açıklama geldi.

‘HATA YAPTIK’

Yaşanan gelişme sonrasında Instagram’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Feed gönderilerindeki beğenileri gizlemek için yeni bir deneyimi test ediyoruz. Bugün istemeden teste daha fazla kişi ekledik ve bu bir hataydı – bu sorunu gideriyoruz ve benzer sayıları bu kişilere mümkün olan en kısa sürede geri yüklüyoruz.”

SORUN HENÜZ TAM OLARAK ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Instagram’ın gizlediği beğeniler birçok kişi tarafından hala görüntülenemiyor. Resmi olarak güncelleme gelmediği için kısa süre içinde beğeni sayılarının tekrar görüntülenebileceği tahmin ediliyor.

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